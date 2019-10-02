انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) المصري (3).. نهاية دربي القناة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري في دربي القناة بالجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق94 أحمد ياسر يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق91 باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي يقف في حراسة المرمى بعد طرد محمد فوزي

ق90 ركلة جزاء ثالثة للمصري وطرد لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي

ق80 باقي 10 دقائق والإسماعيلي يحاول إدراك التعادل

ق75 الإسماعيلي يسعى لإدراك التعادل والمصري يعتمد على الهجمات المرتدة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 طرد لسعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلي بسبب الاعتراض قبل الهدف مطالبا بركلة جزاء

ق49 محمد الشامي يطلق صاروخية ويقلص الفارق بهدف أول للإسماعيلي

ق34 سعيدو سمبوري يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء جديدة

ق27 هجمة مرتدة للمصري ينفرد مفتاح طقطق لينفرد بمحمد فوزي ويحصل على ركلة جزاء

ق26 أنقذ القائم الأيسر للمصري هدفا مؤكدا من تسديدة أحمد مدبولي لترتد الكرة ويسددها الإسماعيلي مجددا لكن في العارضة

ق17 سعيدو سمبوري يسجل الأول من ركلة جزاء

ق16 ركلة جزاء لمحمود وادي بعد عرقلة من محمود وادي

ق3 القائم الأيسر لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي ينقذ الدراويش من هدف أول للمصري

انطلاق الشوط الأول