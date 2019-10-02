انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) المصري (3).. نهاية دربي القناة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

المصري والإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري في دربي القناة بالجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع لحظة بلحظة من هنا

---------------------

نهاية المباراة

ق94 أحمد ياسر يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق91 باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي يقف في حراسة المرمى بعد طرد محمد فوزي

ق90 ركلة جزاء ثالثة للمصري وطرد لمحمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي

ق80 باقي 10 دقائق والإسماعيلي يحاول إدراك التعادل

ق75 الإسماعيلي يسعى لإدراك التعادل والمصري يعتمد على الهجمات المرتدة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 طرد لسعفان الصغير مدرب حراس المرمى للإسماعيلي بسبب الاعتراض قبل الهدف مطالبا بركلة جزاء

ق49 محمد الشامي يطلق صاروخية ويقلص الفارق بهدف أول للإسماعيلي

ق34 سعيدو سمبوري يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء جديدة

ق27 هجمة مرتدة للمصري ينفرد مفتاح طقطق لينفرد بمحمد فوزي ويحصل على ركلة جزاء

ق26 أنقذ القائم الأيسر للمصري هدفا مؤكدا من تسديدة أحمد مدبولي لترتد الكرة ويسددها الإسماعيلي مجددا لكن في العارضة

ق17 سعيدو سمبوري يسجل الأول من ركلة جزاء

ق16 ركلة جزاء لمحمود وادي بعد عرقلة من محمود وادي

ق3 القائم الأيسر لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي ينقذ الدراويش من هدف أول للمصري

انطلاق الشوط الأول

الدوري المصري المصري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة.. وأطالب لجنة المسابقات بتكافؤ الفرص في المواعيد 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: لا أريد الاستعجال على التشكيل.. وهذا سبب تبديل محمد هاني 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وثنائي الوسط أمام المقاصة 15 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - صلاح يحبط اتفاضة سالزبورج ويصل لهدف الـ17 في الأبطال 20 دقيقة | المحترفون
عبد الحفيظ: دكة البدلاء مهمة لأي فريق يريد الفوز بالدوري.. ولا أفهم سر مواجهة أسوان عصرا 25 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: فايلر أخرج أفضل مستوى للاعبين.. والأهم الاستمرارية 30 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك