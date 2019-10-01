يستقبل ريال مدريد الإسباني نظيره كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحتل المركز الرابع في المجموعة دون رصيد بعد هزيمته 0-3 في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان، فيما يمتلك كلوب بروج نقطة واحدة في رصيده.

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ق.85 كاسيميرو يدرك التعادل برأسية بعد عرضية كروس

ق.84 رود فورفر قائد كلوب بروج يتحصل على بطاقة صفراء ثانية ويغادر الملعب مطرودا

ق.70 لوكا مودريتش يهدر التعادل بعد أن فضّل التسديد بدلا من التمرير لـ بنزيمة

ق.67 خروج لوكاس فاسكيز ودخول فينيسيوس جونيور

ق.56 تقنية حكم المساعد تحتسب هدف راموس

ق.55 سيرخيو راموس يسجل والهدف يُلغى بداعي التسلل

ق.55 تسديدة يسارية من كاسيميرو، يتصدى لها منيوليه

ق.54 دينيس كاد أن يكمل الهاتريك بعد خطأ قاتل من سيرخيو راموس، لكن ألفونس أريولا يتصدى ببراعة

ق.49 تسديدة من هازارد يتصدى لها مواطنه منيوليه ويخرجها إلى ركلة ركنية

بداية الشوط الثاني بخروج الحارس تيبو كورتوا ومشاركة ألفونس أريولا، كذلك خرج ناتشو ودخل مارسيلو بدلا منه.

نهاية الشوط الأول

ق.39 إيمانويل دينيس يسجل هدف كلوب بروج الثاني بعد خطأ قاتل من لوكا مودريتش

ق.36 توني كروس يهدر هدفا مؤكدا بعد تمريرة كريم بنزيمة

ق.34 بيرسي تاو يسدد من مسافة قريبة، وكورتوا يتصدى ويحافظ على فارق الهدف الواحد

ق.28 ضربة رأسية من رافاييل فاران وسيمون منيوليه يتصدى

ق.24 توني كروس يطلق تسديدة على الطائر تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

ق.21 كارباخال يرسل عرضية يقابلها لوكا مودريتش بتسديدة من لمسة واحدة تمر بقليل بجوار القائم

ق.10 تتقنية الفار تتدخل وتحتسب الهدف لـ كلوب بروج

ق.9 دينيس يسجل الهدف الأول لـ كلوب بروج بعد عرضية بيرسي تاو، لكنه يلغى بدعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل