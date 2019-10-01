صورة - جماهير ماينتس تكرم كلوب بلافتة عملاقة

قامت جماهير فريق ماينتس الألماني بتكريم يورجن كلوب أسطورة النادي والمدير الفني الحالي لليفربول خلال مباراتهم ضد فولفسبورج بالدوري الألماني.

رفع مشجعو ماينتس لافتة عملاقة تقديراً لفوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 مؤخراً.

وكتبت الجماهير على اللافتة "بالنسبة لنا كان هذا الأمر واضحا طوال الوقت.. والآن أصبح بشكل رسمي، يورجن كلوب هو الأفضل في العالم".

استمتع كلوب بفترات ناجحة كمدرب لمدة سبع سنوات مع ماينتس بين عامي 2001 و 2008، حيث قادهم إلى التأهل للبوندزليجا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2004.

ولعب كلوب لمدة 11 عاما بقميص الفريق.

وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم THE BEST وحصل عليها في حفل أقيم في ميلانو يوم الإثنين الماضي.

وتفوق المدرب الألماني في طريقه للحصول على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته على كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام.

وجاء تتويج المدرب الألماني بالجائزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وخاض كلوب مع ليفربول في الموسم الماضي 53 مباراة فاز في 38 وتعادل 8 وخسر 7، وسجل 115 هدفا واستقبل 38 هدفا.

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