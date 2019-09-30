محدّث انتهت – مانشستر يونايتد (1) - (1) أرسنال

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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** انتهت

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ق59: جووووووول التعادل من أوباميانج بعد اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب الهدف عقب إلغائه في البداية بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45: جوووووول هدف أول ليونايتد بتسديدة قوية من سكوت مكتوميناي

ق44: أخطر فرص المباراة.. هجمة مرتدة سريعة لأرسنال أنهاها ساكا بتسديدة قوية تصدى لها دي خيا وارتدت الكرة إلى جندوزي الذي سدد مجددا ولكن دي خيا حولها إلى ركلة ركنية.

ق35: تسديدة ضعيفة من نيكولاس بيبي يتصدى لها دي خيا بنجاح.

ق29: تسديدة زاحفة من بيريرا يتصدى لها لينو بثبات.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء تام لمجريات المباراة.

ق10: محاولات للسيطرة على المباراة من قبل الفريقين وغياب الخطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أرسنال

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