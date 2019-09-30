محدّث انتهت - الجزيرة بطلا للسوبر على حساب الزمالك
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام الجزيرة في كأس السوبر المصري لكرة السلة.
المباراة تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة وتُنقل على قناة صدى البلد 2.
** انتهت
** ** دقائق متبقية على النهاية.. الجزيرة (84) - (77) الزمالك
** نهاية الربع الثالث.. الجزيرة (69) - (62) الزمالك
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول.. الجزيرة (46) - (40) الزمالك
** الجزيرة (46) - (40) الزمالك.. ودقيقة و20 ثانية على نهاية الشوط الأول
** الجزيرة (42) - (40) الزمالك.. مع تبقي 3 دقائق و20 ثانية
** الجزيرة (37) - (35) الزمالك
** توقف المباراة من جديد بسبب جماهير الزمالك
** عودة مثيرة للزمالك ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع تبقي 7 دقائق على نهاية الشوط.
** انطلاق الربع الثاني
** نهاية الربع الأول.. الجزيرة (30) - (24) الزمالك
** 30 ثانية على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (28) - (22) الزمالك
** الفارق يتسع لـ 10 نقاط لصالح الجزيرة
** اعتراض من جانب نادي الجزيرة بسبب حضور جماهير الزمالك في الصالة
** 5 ثلاثيات للجزيرة مقابل 3 للزمالك مع تبقي 3 دقائق على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (23) - (18) الزمالك
** 4 دقائق على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (17) - (15) الزمالك
** الجزيرة (15) - (14) الزمالك
** من جديد ثلاثية هنا وأخرى هناك.. (8) - (8)
** ثلاثية أولى للجزيرة، ورد سريع من الزمالك.. 5-5
** الزمالك (2) - (2) الجزيرة
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة