يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام الجزيرة في كأس السوبر المصري لكرة السلة.

المباراة تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة وتُنقل على قناة صدى البلد 2.

** انتهت

** ** دقائق متبقية على النهاية.. الجزيرة (84) - (77) الزمالك

** نهاية الربع الثالث.. الجزيرة (69) - (62) الزمالك

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول.. الجزيرة (46) - (40) الزمالك

** الجزيرة (46) - (40) الزمالك.. ودقيقة و20 ثانية على نهاية الشوط الأول

** الجزيرة (42) - (40) الزمالك.. مع تبقي 3 دقائق و20 ثانية

** الجزيرة (37) - (35) الزمالك

** توقف المباراة من جديد بسبب جماهير الزمالك

** عودة مثيرة للزمالك ليقلص الفارق لنقطة واحدة مع تبقي 7 دقائق على نهاية الشوط.

** انطلاق الربع الثاني

** نهاية الربع الأول.. الجزيرة (30) - (24) الزمالك

** 30 ثانية على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (28) - (22) الزمالك

** الفارق يتسع لـ 10 نقاط لصالح الجزيرة

** اعتراض من جانب نادي الجزيرة بسبب حضور جماهير الزمالك في الصالة

** 5 ثلاثيات للجزيرة مقابل 3 للزمالك مع تبقي 3 دقائق على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (23) - (18) الزمالك

** 4 دقائق على نهاية الربع الأول.. الجزيرة (17) - (15) الزمالك

** الجزيرة (15) - (14) الزمالك

** من جديد ثلاثية هنا وأخرى هناك.. (8) - (8)

** ثلاثية أولى للجزيرة، ورد سريع من الزمالك.. 5-5

** الزمالك (2) - (2) الجزيرة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة