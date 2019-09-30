تقرير - ولفرهامبتون يرغب في ضم أوديجارد

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 13:27

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - سوسيداد

يسعى نادي ولفرهامبتون للحصول على خدمات مارتين أوديجارد لاعب وسط ريال مدريد المعار لنادي ريال سوسيداد، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

مارتن أوديجارد

النادي : ريال سوسيداد

ريال مدريد

وقال التقرير إن مصادر في إسبانيا أخبرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد مستعدة لسماع عروض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات صاحب الـ20 عاما.

وأرسل نادي ولفرهامبتون كشافيه لمتابعة الدولي النرويجي خلال مشاركاته مع سوسيداد خلال الموسم الجاري.

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وتألق أوديجارد مع سوسيداد خلال الموسم الجاري إذ شارك في 7 مواجهات في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، وساهم في احتلال الفريق للمركز السادس حتى الآن.

وانضم أوديجارد إلى ريال مدريد قادما من سترومسغودست النرويجي في يناير 2015 بمبلغ 2.8 مليون يورو.

ولعب أوديجارد بقميص الفريق الأول لريال مدريد في مباراتين بكل المسابقات، الأولى ضد خيتافي في الدوري الإسباني لمدة 32 دقيقة في انتصار فريقه بنتيجة 7-3، والثانية ضد ليونيسا في الكأس ولعب المباراة كاملة في انتصار الملكي بنتيجة 6-1.

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