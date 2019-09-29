انعقد الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد دون حضور مندوبي الضيوف الذين يرفضون خوض المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

حسبما علم FilGoal.com فإن أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك حضر الاجتماع، في حضور مراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني، وطاقم التحكيم المالي بقيادة المالي مامادو كيتا.

وتم تسجيل غياب مندوبي الفريق السنغالي في محضر الاجتماع الرسمي، والاتفاق على ذهاب الزمالك لملعب برج العرب في موعد المباراة المحدد في الثامنة من مساء الأحد.

وسينتظر الزمالك حضور فريق جينيراسيون فوت، والمرجح ألا يحدث في ظل رفض الفريق السنغالي خوض المباراة واستعداده للسفر إلى بلده.

وصرح مادي توري رئيس جينيراسيون فوت لقناة GFTV يوم السبت "السبب الأمني ​​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبه أمر وهمي. القرار الآن متروك للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنترك القاهرة يوم الأحد في الساعة السادسة مساء".

ماذا تقول اللائحة؟

تشير المادة 16 من البند السادس للائحة دوري أبطال إفريقيا، إنه في حال عدم حضور فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة.

وكشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن فشل كل المحاولات لإقناع فريق جينيراسيون فوت السنغالي بمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وقال وليد العطار: "كل المحاولات فشلت مع فريق جينيراسيون فوت".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "جينيراسيون متمسكون تماما بموقفهم ورفضوا كل المقترحات والأمر انتهى الآن".

وواصل "مسؤولو جينيراسيون طلبوا مهلة لساعات للرد على مقترحنا الأخير، وبعدها أبلغونا برفضهم وتمسكهم بموقفهم". وأشار "بعثة جينيراسيون قد تغادر مصر في طريقها للسنغال في وقت قريب للغاية". ووصلت بعثة الفريق السنغالي في وقت سابق لملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا. (طالع التفاصيل)

الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

فماذا تقول لوائح الاتحاد الإفريقي حول الأزمة؟ تعرف على التفاصيل من هنا

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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