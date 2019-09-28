انتهت في الدوري الإسباني - أتليتكو (0) (0) ريال مدريد.. أوبلاك يحفظ النقطة

يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك 14 نقطة في المركز الثاني قبل انطلاق المواجهة، ويطارده أتليتكو بـ13 نقطة في المركز الخامس.

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نهاية المباراة

ق.77 دخول جيمس بدلا من هازارد

ق.75 بنزيمة يطلق رأسية يتصدى لها أوبلاك ببراعة

ق.72 فرصة خطيرة لـ أتليتكو مدريد برأسية من ساؤول تمر بجوار المرمى بقليل أمام تجمُد كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

ق.70 دخول ماركوس يورينتي بدلا من جواو فيليكس

ق.68 دخول لوكا مودريتش بدلا من فالفيردي

ق.64 كاسيميرو ينفذ ركلة حرة مباشرة ويطيح بهى أعلى المرمى

ق.57 جاريث بيل يطيح بالكرة أعلى العارضة في واحدة من أخطر فرص اللقاء ويفوّت التقدم على ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

دخول أنخيل مارتين كوريا بدلا من فيتولو

نهاية الشوط الأول

ق.40 أخطر فرص ريال مدريد، تسديدة قوية من كروس يتصدى لها أوبلاك ببراعة

ق.39 جواو فيليكس يطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار مرمى ريال مدريد بقليل

ق.37 تسديد من توني كروس ويان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو يتصدى دون عناء

ق.8 تهديد أول من أتليتكو مدريد، جواو فيليكس ينطلق في ظهر دفاع ريال مدريد ويطلق تسديدة مرت بجوار القائمة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل