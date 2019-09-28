انتهت – الأهلي (4) - (0) كانو سبورت

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 19:37

كتب : محرر FilGoal.com

أليو ديانج - الأهلي - كانو سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

الأهلي انتصر ذهابا خارج ملعبه بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان.

** جووووووووووووووول صلاح محسن والهدف الرابع للأهلي

** ق77 أزارو بدلا من أجايي

** ق57 خروج وليد سليمان وعمرو السولية ومشاركة صلاح محسن وحسام عاشور

** تمريرة رائعة من فتحي ومرور من الشحات أمام حارس كانو سبورت وهز الشباك

** ق54 جووووووووووووووول حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي

** عرضية من محمود وحيد على رأس أجايي الذي هز الشباك

** ق47 جووووووووووووووول أجايي والهدف الثاني للأهلي في مرمى كانو سبورت

** انطلاق الشوط الثاني

** حالة طرد لمترجم فايلر بسبب الاعتراض

** نهاية الشوط الأول

** الشحات يهدر هدفا محققا أمام المرمى

** ديانج استغل تخبط دفاعي في منطقة جزاء كانو سبورت قبل أن يسدد في الشباك ويكتب هدفه الأول في ظهوره الأول مع المارد الأحمر

** ق8 جووووووووووووووول ديانج والهدف الأول للأهلي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب برج العرب

في إفريقيا الأهلي كانو سبورت

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون 8 دقيقة | إفريقيا
أس: راموس سب والدة الحكم المساعد.. واللاعب يفسر 19 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول - ماذا قدم ديانج في أول مشاركة أساسية مع الأهلي 25 دقيقة | إفريقيا
وليد صلاح الدين: الشحات أصبح رقم 1 في الأهلي 34 دقيقة | إفريقيا
راموس: نقطة واحدة قليلة على ما قدمه ريال مدريد 46 دقيقة | أوروبا
سبب غريب وراء طرد مترجم فايلر 54 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك