انتهت – الأهلي (4) - (0) كانو سبورت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي انتصر ذهابا خارج ملعبه بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان.

** جووووووووووووووول صلاح محسن والهدف الرابع للأهلي

** ق77 أزارو بدلا من أجايي

** ق57 خروج وليد سليمان وعمرو السولية ومشاركة صلاح محسن وحسام عاشور

** تمريرة رائعة من فتحي ومرور من الشحات أمام حارس كانو سبورت وهز الشباك

** ق54 جووووووووووووووول حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي

** عرضية من محمود وحيد على رأس أجايي الذي هز الشباك

** ق47 جووووووووووووووول أجايي والهدف الثاني للأهلي في مرمى كانو سبورت

** انطلاق الشوط الثاني

** حالة طرد لمترجم فايلر بسبب الاعتراض

** نهاية الشوط الأول

** الشحات يهدر هدفا محققا أمام المرمى

** ديانج استغل تخبط دفاعي في منطقة جزاء كانو سبورت قبل أن يسدد في الشباك ويكتب هدفه الأول في ظهوره الأول مع المارد الأحمر

** ق8 جووووووووووووووول ديانج والهدف الأول للأهلي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب برج العرب