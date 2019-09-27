بيان رسمي من فيفا عن اتهامه بالتزوير في تصويت جائزة أفضل لاعب بالعالم

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 19:01

كتب : FilGoal

ميسي الأفضل في العالم لعام 2019

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا اليوم الجمعة للرد على اتهامه بالتزوير في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي توج بها ليونيل ميسي قائد برشلونة عن عام 2019.

وأوضح البيان أن عملية التصويت يشرف عليها الفيفا إلى جانب هيئة مستقبلة تُدعى "برايس ووتر هاوس كوبرز" والتي تقع في سويسرا.

وأضاف البيان أنه من أجل التأكد من دقة عملية التصويت فإن المصوتين يجب أن يقدموا الاستمارات كتابيا وإلكترونيا، بالإضافة للحصول على توقيع المصوتين والأشخاص المسؤولين في اتحاد الكرة وختم الاتحاد كذلك.

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وشدد البيان "وبناء على ذلك يمكن التأكد من أن جميع الأصوات المقدمة وفقا للقواعد وفي المواعيد المحددة تم أخذها في الاعتبار ولا يوجد أي شك فيما يتعلق بصحة النتيجة".

وأتم البيان "إذا كان هناك أي حالة من سوء التصرف وحتى إن لم يكن ذلك مؤثرا على نتيجة التصويت فسيقوم فيفا بالتحقيق وتطبيق العقوبات عند الضرورة".

وكان مدرب المنتخب السوداني زدرافكو لوجاروشيتش اتهم فيفا بتغيير صوته قائلا إنه أعطاه لمحمد صلاح لاعب ليفربول وليس ميسي.

هذا بالإضافة لتأكيد قائد منتخب نيكاراجوا خوان باريرا إنه لم يشارك في عملية التصويت رغم ظهور اسمه بين المصوتين.

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