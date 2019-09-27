مؤتمر جوارديولا: جوديسون بارك دائما مكان صعب.. وما قاله جيسوس مثالي

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 - 18:35

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة إيفرتون

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه رغم معاناة إيفرتون من اهتزاز النتائج خلال الموسم الجاري فإن ملعبه جوديسون بارك يبقى صعبا دائما للخصم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا غدا السبت على إيفرتون لملاقاته في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "إيفرتون يبقى فريقا رائعا واستثمروا جيدا خلال سوق الانتقالات".

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وأكمل "ملعب جوديسون بارك يبقى ملعبا صعبا ونعرف ذلك واستعددنا جيدا وكل اللاعبين يعرفون مدى صعوبة المواجهة".

وعما قاله مهاجم الفريق جابرييل جيسوس ورغبته في اللعب بشكل أكبر كأساسي قال المدرب الإسباني: "قرأت الحوار وكان مثاليا ورائعا".

وواصل "جيسوس يريد اللعب دائما فهو رقم 9 في البرازيل، أتفهم ما قاله وليس فقط هو بل كل اللاعبين يريدون المشاركة في المباريات هذا أمر طبيعي".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ14 برصيد سبع نقاط.

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