رسميا - تشاكا قائدا لأرسنال

اختار الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، السويسري جرانات تشاكا قائدا للفريق بشكل دائم.

المدير الفني أخبر لاعبي الفريق بقراره صباح اليوم قبل السفر لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السويسري ارتدى في 6 مباريات من 8 في جميع المسابقات شارة القيادة مع أرسنال هذا الموسم، تاركا إياها في مباراتين لكل من ناتشو مونريال الذي رحل عن الفريق ومسعود أوزيل.

وقام الإسباني باستشارة اللاعبين قبل الإعلان عن قراره الخاص باللاعب البالغ 27 عاما والذي يحتفل بعيد مولده اليوم.

ويأتي تعيين تشاكا قائدا خلفا للفرنسي لوران كوتشيلني الذي رحل الصيف الجاري لصفوف بوردو الفرنسي.

ويقترب ألكسندر لاكازيت وبيير أيميريك أوباميانج من أن يكونا القائد الثاني خلف السويسري.

وانضم تشاكا إلى أرسنال في صيف 2016 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وخاض 140 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات.

وتُوج لاعب الوسط السويسري بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية رفقة الجنرز.

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