في لقاء تضميد الجراح يلتقي إنبي مع طلائع الجيش في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري.

الفريقان يسعيان لتعويض خسارة الجولة الأولى إذ سقط الفريق البترولي برباعية قاسية أمام بيراميدز، فيما منى الفريق العسكري بهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

وFilGoal.com يقدم تغطية خاصة للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــــا.

________________________________

ق16: جووول أول لـ إنبي من تسديدة رائعة لمحمد شريف (أول مرة يسجل في الدوري من 7 أكتوبر 2018 عندما سجل للأهلي في شباك الاتحاد السكندري).

انطلاق اللقاء.