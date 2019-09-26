انتهت في الدوري - إنبي (1) طلائع الجيش (1)

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - إنبي

في لقاء تضميد الجراح يلتقي إنبي مع طلائع الجيش في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري.

الفريقان يسعيان لتعويض خسارة الجولة الأولى إذ سقط الفريق البترولي برباعية قاسية أمام بيراميدز، فيما منى الفريق العسكري بهزيمة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

وFilGoal.com يقدم تغطية خاصة للمواجهة فتابعونا.

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ق88: إنقاذ من حارس الطلائع على مرتين.

ق68: جوووول التعادل من تالا نداي البديل من ركلة حرة مباشرة.

ق57: هدف ملغي للطلائع عن طريق تالا نداي بداعي التسلل.

ق56: طرد عمرو جمال في أول مشاركة أساسية مع طلائع الجيش بعد 815 يوم مع الأهلي أمام المصري.. الطرد الأول في مسيرته.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق16: جووول أول لـ إنبي من تسديدة رائعة لمحمد شريف (أول مرة يسجل في الدوري من 7 أكتوبر 2018 عندما سجل للأهلي في شباك الاتحاد السكندري).

انطلاق اللقاء.

إنبي الدوري المصري طلائع الجيش

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