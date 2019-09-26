محدّث انتهت – الاتحاد (2) - (0) العربي الكويتي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي في إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابا في الكويت بهدف مقابل لا شيء.

اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

انتهت

ق80 جوووووووووووول سيسيه والثاني للاتحاد السكندري

الشوط الثاني

استراحة

** هجمة مرتدة مميزة بين سيسيه وخالد قمر والأخير يهز الشباك بـ"لوب" بمساعدة الدفاع

** ق17 جوووووووووووول خالد قمر والهدف الأول للاتحاد السكندري

** انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

4 أشياء تعلمناها من مباراة تورينو وميلان.. تأثير بن ناصر وخطايا جيامباولو 14 دقيقة | تقرير في الجول
حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.. عودة الكرة التي نعرفها 24 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2019 والقنوات الناقلة 24 دقيقة | مصر
رودريجو ووهم "أول لاعب من مواليد القرن الـ21" 25 دقيقة | تقرير في الجول
جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة ساعة | أوروبا
سيد معوض يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز البدري مع منتخب مصر ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك