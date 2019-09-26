محدّث الشوط الثاني – الاتحاد (2) - (0) العربي الكويتي... الثااااني

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي في إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابا في الكويت بهدف مقابل لا شيء.

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ق80 جوووووووووووول سيسيه والثاني للاتحاد السكندري

الشوط الثاني

استراحة

** هجمة مرتدة مميزة بين سيسيه وخالد قمر والأخير يهز الشباك بـ"لوب" بمساعدة الدفاع

** ق17 جوووووووووووول خالد قمر والهدف الأول للاتحاد السكندري

** انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري

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