كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات بالدوري

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - حدائق الأهرام

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سموحة في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وأقيمت المبارة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية وشهدت أداء مميز للغاية من جانب لاعبي الأهلي، بحسب الموقع الرسمي للنادي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة ١٦-١٤.

واستمر تفوق لاعبي الأهلي خلال الشوط الثاني على الرغم من الغيابات العديدة نتيجة الإصابات لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٣.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك ينجو من فخ هيليوبليس.. والأهلي يهزم الحوار برابع جولات الدوري المصري كرة يد - الزمالك يتخطى الأوليمبي.. الأهلي يفوز على حدائق الأهرام كرة يد - هيليوبليس يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري المصري

الأهلي حقق فوزه الخامس في المسابقة إذ تغلب على الطيران وحدائق الأهرام والحوار والزهور وخسر أمام هيليوبليس.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 37 – 24 في سادس لقاءات الفريق بدوري المحترفين.

وواصل لاعبو يد الزمالك صدارة البطولة بعد انتصاراته المتتالية والتي يحمل لقبها منذ النسخة الماضية.

ويلتقي الأهلي غدا الجمعة ضد البنك الأهلي، فيما يواجه الزمالك جزيرة الورد.

اقرأ أيضا

كل ما قاله البدري والجنايني.. عن أزمة صلاح وموقف شارة القيادة والحلم الأسمى

رسميا - البدري يعلن جهاز المنتخب.. أيوب وبركات والشعلالي

البدري يوضح أول أهدافه مع المنتخب وموقف اللقاء الودي المقبل في أكتوبر

البدري يتحدث عن غياب المحمدي وموقف شارة القيادة

الجنايني يكشف السبب الرئيسي وراء عدم احتساب صوت مصر في استفتاء الأفضل

الأهلي الزمالك كرة يد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري – مصر للمقاصة ضد أسوان 26 دقيقة | الدوري المصري
نقل مباراة أسوان والغزل إلى استاد المحلة 46 دقيقة | الدوري المصري
فحص طبي لـ أجايي وتأهيل السولية ووحيد ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - جلسة بين موسيماني واللاعبين لتصحيح الأخطاء.. وانتظام محمد هاني ساعة | الدوري المصري
رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول ساعة | ميركاتو
جوارديولا عن تحسن دفاع مانشستر سيتي: أصبحنا لا نرتكب أخطاء ساذجة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا: 10 دقائق فقط سبب خسارتنا أمام الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
حكم عراقي لإدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك