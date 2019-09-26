معسكر للأهلي في برج العرب الجمعة استعدادا لكانو سبورت.. وفايلر يطمئن على حالة مروان

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 12:00

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

يتوجه فريق الأهلي لكرة القدم غدا الجمعة إلى الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي

النادي : الأهلي

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت على ملعب برج العرب، وكان الفريق الأحمر قد تغلب ذهابا بهدفين دون مقابل.

ويواصل الأهلي استعداداته للمباراة بخوض مران في الخامسة من مساء اليوم الخميس على ملعب التتش.

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ومن جانبه حرص رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التواصل مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على حالة مروان محسن مهاجم الفريق.

وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات إصابة مروان من خلال حديثه مع طبيب الفريق.

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة في الوجه بعد كرة مشتركة مع مدافع سموحة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في عظام الوجه.

ويغيب مروان محسن عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أسابيع والمشاركة في التدريبات بواق على الوجه.

كما يواصل محمود متولي مدافع الفريق جلسات العلاج الطبيعي بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وكان الجهاز الطبي لفريق الأهلي قد أعلن أن فترة غياب محمود متولي قد تصل إلى 5 أسابيع.

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