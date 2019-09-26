خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تشكيل الفريق سيشهد تغييرات ضد أهلي بنغازي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 11:09

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قال أهم السلحدار المدرب العام بالنادي الإسماعيلي إن تشكيل فريقه قد يشهد تغييرات خلال مواجهة أهلي بنغازي في البطولة العربية، عما كان عليه في المباراتين الماضيتين، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السلحدار قائلا: "ميودراج ييسيتش مدرب الفريق يمنح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات قدراتهم والدخول إلى التشكيل الأساسي للفريق، واجتمع بهم فور وصولنا إلى تونس وطالبهم بالفوز".

وواصل "وضع المدرب خطته لخوض اللقاء بتوازن دفاعي وهجومي، من خلال فكرته التي يطبقها منذ وصوله لتدريب الفريق، إذ يلعب بطريقة 4-2-3-1 وتتحول في الهجول إلى 3-3-3 والتي قد تتغير وفقا لأحداث أي مباراة".

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وأتم "الروح المعنوية للاعبين مرتفعة وهناك رغبة لمواصلة المشوار الإيجابي للفريق بالصورة التي ترضي الجماهير".

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الإياب ضد أهلي بنغازي ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية يوم الجمعة.

وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 4-2. كما فاز في أولى مبارياته بالدوري ضد الجونة.

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