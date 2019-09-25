أس: برشلونة يواجه ريال مدريد في الواحدة ظهرا

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

جاريث بيل - برشلونة - ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" عن نية رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الواحدة ظُهرا.

برشلونة يستقبل ريال مدريد على ملعب كامب نو في 27 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، مباراة ستشاهدها الجماهير الإسبانية في ساعة مبكرة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن القرار أثار غضب الجماهير الإسبانية، إذ يراعي مصالح البث في دول شرق آسيا.

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الكلاسيكو ظُهرا ليست فكرة تُطبَق للمرة الأولى، إذ لعب الفريقان في نفس التوقيت بالدور الأول لموسم 2017\2018، يومها فاز برشلونة 3-0 على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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