تغريم لابا كودجو في الإمارات بسبب صورة والده المتوفي

وقعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي غرامة على التوجولي لابا كودجو لاعب العين قيمتها ألف درهم بسبب رفع صورة والده المتوفي عقب التسجيل في شباك اتحاد كلباء.

ولعب الفريقان ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

ورفع كودجو قميصا يحتوي على صورة لشخص ذكر خلال التقرير الذي قدمه حكم المباراة الى لجنة الانضباط بانها لوالده، حسب جريدة الإمارات اليوم.

وقال حمدان رشود الزيودي عضو اللجنة في تصريحات صحفية "اللجنة عاقبت لاعب العين كودجو تطبيقا للائحة التي تنص على منع رفع الشعارات او العبارات التي تخص أشخاصا خلال المباريات الرسمية".

وأضاف "تم أيضا خلال الاجتماع معاقبة مشرف فريق اتحاد كلباء محمد الزعابي بتغريمه 15 ألف درهم وإيقافه مباراتين عن مرافقة الفريق لقيامه بالتلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه أمام العين في الجولة الأولى للدوري".

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب فريق عجمان عيسى أوفض وبني ياس خليل صالح بإيقاف كل منهما مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 50 ألف درهم لقيامهما بتبادل اللكمات خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الرديف.

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