سامي قمصان: لم نحسم الصعود الإفريقي.. الأهلي يبحث عن الفوز أمام كانو سبورت

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 12:37

كتب : حسام نور الدين

الجهاز الجديد في الأهلي

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي أن، النادي لم يحسم مقعده بعد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا رغم الفوز في مباراة الذهاب.

وتغلب الأهلي ذهابا على كانو سبورت بهدفين دون مقابل، على أن تقام مباراة الإياب مساء السبت على ملعب السلام.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة كانو سبورت تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر".

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وشدد "رغم الفوز بهدفين خارج ملعبنا، لكن الأهلي لم يحسم الصعود وذلك لأننا نحترم المنافسين دائما".

وأضاف قمصان "الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات بتحقيق فوز جديد على كانو سبورت".

وكان فايلر قد افتتح مشواره مع الأهلي بفوز على كانو سبورت قبل الفوز على الزمالك في السوبر المصري وأخيرا الانتصار أمام سموحة في الدوري.

وأوضح قمصان "نحاول أن نبني على تلك النتائج مستقبلا خاصة في مشوار دوري أبطال إفريقيا الذي نسعى لاستعادة لقبه".

وأتم قمصان تصريحاته "لاعبو الفريق لديهم خبرات التعامل مع المباريات والقدرة على الفصل بين البطولات".

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