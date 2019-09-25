الأفضل في العالم - كلوب: لا يمكن لمدرب القيام بالمعجزات بمفرده

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 يعود إلى الدعم الذي يلقاه يوميا من الجميع في النادي.

وعن فوزه بالجائزة قال كلوب لموقع ناديه: "الأمر مختلف. الحصول على المركز الثاني يجعلك تغادر سريعاً، ولكن هذه المرة كان علي إجراء بعض المقابلات الصحفية. يجب علي توجيه الشكر للفريق، لا يمكن لمدرب القيام بالمعجزات بمفرده. اعتمدت على فريق رائع لتحقيق هذا".

وأضاف في رسالة لمساعديه "بيب لايندرز، ما قمت به العام الماضي كان رائعاً. بيت كراويتز، لا يصدق، يجب أن يكون لديه عيون إضافية لأنه يشاهد مباريات كرة القدم طوال اليوم. جون أتربيرج وجاك روبنسون وآلان أدريان، كل الشكر لهم. أندرياس كورنماير والجميع بلا استثناء".

كلوب تذكر رحلته التدريبية التي بدأت في سن الـ20 بتدريب فريق الناشئين لإنتراخت فرانكفورت، قبل تولي تدريب ماينز عام 2001، ثم تدريب بروسيا دورتموند لمدة سبع سنوات قبل الانتقال لليفربول عام 2015.

وواصل "هذه الجائزة لنا جميعاً، وهي ثقيلة حقاً ولكني سأحضرها إلى ميلوود. أنا لا أقف كثيراً وأنظر إلى نفسي، ولكن إذا فعلت سيكون أمراً لا يصدق. لقد بدأت منذ 20 عاماً، وبدون مساعدة لم يكن ذلك ممكناً. النجاح الذي حققته بفضل الفرق التي عملت معها، عائلتك أيضاً هي من تجعلك أنت. كنت دائماً ما أحظى بدعم هائل".

وأكمل "وصلتني رسائل من الجميع في أنحاء العالم، لكنها ليست جائزة شخصية، هي من أجلنا جميعاً، وهذا ما حققناه معاً".

كانت ليلة ناجحة للنادي في ميلانو، حيث حصل أليسون بيكر على جائزة أفضل حارس مرمى، وتم إدراجه في فريق العام إلى جانب فيرجيل فان دايك.

وأضاف كلوب عن ذلك "هناك مشاعر جيدة ولكنها مختلطة. من الجيد أنني وأليسون فزنا بجائزتين عقب موسم لا يصدق، لكن كان من الجيد أن يفوز فيرجيل أيضاً بجائزة أفضل لاعب".

وتوج ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم على حساب فان دايك وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

واستمر "إذا كنا هناك بالفعل، يمكننا الفوز بها. إذا كنا نتحدث عن أفضل لاعب في جميع الأوقات وما زال يلعب، سيكون ليونيل ميسي، أما إذا أردنا اللاعب الأفضل في الموسم الماضي، سيكون فان دايك".

وأتم "نحن نعلم أنه لا يزال أمامنا مساحة للتحسن، لذلك سنحاول العودة. لأكون أميناً، لقد كانت أمسية لطيفة في مبنى جميل للغاية".

اقرأ أيضا

في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

اتحاد الكرة يسأل فيفا أين صوت مصر في جائزة الأفضل.. ويكشف مفاجأة

ضحايا الحياة – القديس كاستيليو

غريب يكشف لـ في الجول كواليس تصويته في جائزة فيفا

أول تعليق من صلاح بعد أزمة تويتر

حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي