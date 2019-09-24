مرتجي وسراج الدين يبحثان مع ممثلي الأندية العالمية سُبل التعاون مع الاهلي

عقد خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعات متتالية خلال الساعات الماضية مع عدة مسئولين بأندية أوربية على هامش حضورهما مؤتمر صناعة كرة القدم المُقام حالياً بإسبانيا من أجل بحث سُبل التعاون وتحقيق استفادة مُمكنة للنادي الأهلي.

وكان مرتجى وسراج الدين قد وصلا العاصمة الإسبانية مدريد ظهر أمس الاثنين، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلى صفوة الأندية العالمية فى المجالات الإدارية المختلفة.

ويحرص عضوا مجلس الأهلي على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولين بارزين في الأندية الأوربية منذ وصولهما إسبانيا أمس، منهم إيڤا سواريز مديرة ادارة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية بنادي يوفنتوس الإيطالي.

كما حرص مرتجي وسراج الدين على حضور عدة ندوات على هامش المؤتمر تناقش صناعة كرة القدم وغيرها من الأمور المتعلقة بالرياضة والتسويق والتطوير.

ويأتي حضور مرتجي وسراج الدين هذا المؤتمر بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي وبعد قرار المجلس بسفر الثنائي إلى مدريد لتمثيل الاهلي في هذا المؤتمر خاصة بعدما تلقى الأهلي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، لحضور هذا المؤتمر وحرصا من مجلس الأهلي على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

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