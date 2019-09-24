"هذا سبب رحيل كوبر عن أوزباكستان"

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 00:57

كتب : محرر في الجول

هيكتور كوبر - أوزبكستان

كشف مصدر مقرب من هيكتور الكوبر المدير الفني المخضرم عن سبب إنهاء الاتفاق بين المدرب والاتحاد الأوزباكي لكرة القدم.

وأوضح أن رؤية الاتحاد الأوزباكي فيما يخص لوائح المباريات والخطط المستقبلية للمنتخب الأول لم تتفق مع ترتيبات كوبر لهذا اتفق الطرفان على إنهاء الاتفاق.

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وكان الأرجنتيني المخضرم قد تولى مسؤولية أزباكستان في الثاني من أغسطس 2018 وفاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مناسبات من أصل 17 لقاء.

ويلعب منتخب أوزباكستان في مجموعة واحدة مع السعودية واليمن وفلسطين وسنغافورة في التصفيات المرشحة لكأس العالم.

كوبر قاد منتخب مصر في رحلته التي شملت الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فالنسيا وقيادة إنتر ميلان، وترشح الفراعنة إلى كأس العالم تحت قيادته في 2018.

كوبر

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