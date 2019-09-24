مواعيد مباريات الثلاثاء 24/9/2019.. برشلونة يتحدى الغواصات ومباراة في المتناول ليوفنتوس

جولة جديدة في الدوري الإسباني تنطلق يوم الثلاثاء يأمل فيها برشلونة مصالحة جمهوره حين يستضيف فريق الغواصات، فياريال.

ويعاني برشلونة في الموسم الحالي من الليجا ويحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب البطولة، لا يحتمل فقدان نقاط أخرى تبعده أكثر عن الصدارة.

في المقابل، يخوض يوفنتوس مواجهة سهلة نوعا أمام مضيفه بريشيا.

ومع تصدر إنتر ميلان للبطولة الإيطالية بفارق نقطتين عن يوفنتوس، يسعى الأخير لمواصلة ملاحقة الأول في صراع قوي هذا الموسم.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن قائمة يوفنتوس في المباراة.

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