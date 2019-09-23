تختتم منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري بمواجهة قوية منتظرة بين الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت.

ويقدم لكم FilGoal.com مباشر دقيقة بدقيقة لمتابعة اللقاء (من هنا)

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ق94 الاتحاد السكندري يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يحتسب ركلة ركنية

ق90 أربع دقائق وقت بدل ضائع

ق87 تبديل دفاعي للزمالك بنزول محمد عبد الشافي بدلا من إمام عاشور

ق74 خروج خالد بوطيب ونزول عمر السعيد

ق70 خروج محمد ناجي والدفع بأيمن غباشي

ق65 الدفع بيوسف أوباما بدلا من أوناجم

ق55 بطاقة صفراء لخالد قمر بعد تدخل عنيف في وجه محمود علاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 خالد قمر يسدد ركلة حرة لكن سهلة في يد محمد عواد

ق43 بطاقة صفراء لعبد الله جمعة بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد السكندري

ق38 خروج صبري رحيل ونزول هشام محمد

ق30 مرور نصف ساعة والتفوق مازال للزمالك

ق21 خطأ من دفاع الزمالك يستغله مهاجمي الاتحاد وتصل إلى أوكوي الذي يسدد لكن ينقذها محمود علاء

ق20 هدوء نسبي في المباراة

ق16 تسديدة قوية من إيمانويل أوكوي من ركلة حرة مباشرة لكن فوق عارضة محمد عواد

ق10 حمدي الونش يحول ركلة ركنية برأسية رائعة لكن أعلى العارضة

ق6 مصطفى محمد يسجل الأول سريعا بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى على يسار عماد السيد

انطلاق الشوط الأول