إصابة مروان محسن ونزول أجاي بدلا منه أمام سموحة

أجرى فريق الأهلي التغيير الأول اضطراريا بخروج مروان محسن بسبب الإصابة أمام سموحة.

ويلعب الأهلي أمام سموحة على ملعب برج العرب في افتتاحية الدوري المصري للموسم الجديد.

وتعرض مروان محسن لإصابة في الرأس بالدقيقة 34 من الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع مدافع سموحة.

وقام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستبدال مروان محسن في الدقيقة 37 اضطراريا ونزول جونيور أجاي بدلا منه.

وكان مروان محسن قد صنع الهدف الأول للأهلي في المباراة والذي سجله رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة.

ويتقدم الأهلي على سموحة مع نهاية الشوط الأول بهدف رمضان صبحي.

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