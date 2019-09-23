سولشاير: سنصطدم ببعض العوائق طوال الطريق

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن سلوك لاعبيه وأخلاقياتهم بعد الهزيمة أمام وست هام يونايتد، ستعيد الفريق لطريق الانتصارات.

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اللاعبون يريدون أن ينفذوا ما نحاول القيام به، ما نعمل عليه في التدريب".

وأضاف "هناك لحظات حاسمة في المباريات يمكن أن تجعلها في صالحك أو العكس، مثل تمريرة واحدة سيئة، ولكن الموقف والرغبة متواجدة لدى اللاعبين. ليست هذه هي المشكلة، إنها نوعية صنع القرار لدينا وفي بعض الأحيان والطريقة التي يتم تنفيذ بها ذلك".

وأردف "في بعض الأحيان على طول الطريق، سنصطدم ببعض العوائق، كما قلنا، بعض الانتصارات والانكسارات".

وأتم المدرب النرويجي "هذه مجموعة جيدة من اللاعبين أعمل معهم. لديهم التصميم. أظهروا أنهم يريدون التألق".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

في 6 مباريات في الدوري حتى الآن، لم ينتصر يونايتد سوى مرتين فقط وخسر مثلهما وجمع 8 نقاط فقط.

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة السابعة في الدوري أمام أرسنال.

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