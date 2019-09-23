الغندور: انتظروا حكاما جدد لتفادي حرق 6 أسماء مع الأندية الكبيرة

فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الباب أمام الاستعانة بوجوه جديدة وشابة لإدارة مباريات الدوري هذا الموسم.

وصرح الغندور عبر إذاعة الشباب والرياضة "الموسم طويل ويحتاج عددا كبيرا من الحكام لتفادي التكرار والضغط عليهم".

وأضاف "لذا عملنا مبكرا لتوسيع القاعدة، وللعلم الحكام المعينين في الجولة الأولى سبق لهم إدارة مباريات في الدوري الممتاز".

وأكد "من الوارد الاستعانة بوجوه جديدة ومنح الفرصة لعناصر صغيرة، مثلما نتطلع لأن تقام بطولة الدوري بشكل جيد، فنحن نعمل أيضا من أجل مستقبل التحكيم".

وأشار جمال الغندور "لا نريد الضغط على 5 أو 6 حكام حتى لا يحترقوا أمام الأندية الكبيرة، ونجد أنفسنا في حيرة بشأن الخيارات".

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته "القاعدة مفتوحة للكل وكل مجتهد سينال فرصة، وطالما يحالفنا التوفيق، سوف نستمر في عملنا".

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