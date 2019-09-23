الغندور: انتظروا حكاما جدد لتفادي حرق 6 أسماء مع الأندية الكبيرة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 10:09

كتب : FilGoal

جمال الغندور - عمرو الجنايني

فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الباب أمام الاستعانة بوجوه جديدة وشابة لإدارة مباريات الدوري هذا الموسم.

وصرح الغندور عبر إذاعة الشباب والرياضة "الموسم طويل ويحتاج عددا كبيرا من الحكام لتفادي التكرار والضغط عليهم".

وأضاف "لذا عملنا مبكرا لتوسيع القاعدة، وللعلم الحكام المعينين في الجولة الأولى سبق لهم إدارة مباريات في الدوري الممتاز".

أخبار متعلقة

الغندور: لن استمر بمنصبي إذا لجأ اتحاد الكرة لحكام أجانب الغندور: الاستعانة بحكم عربي أو مصري لقمة السوبر واردة الغندور: الدوريات الأوروبية تُصعب استقدام حكم أوروبي لإدارة السوبر

وأكد "من الوارد الاستعانة بوجوه جديدة ومنح الفرصة لعناصر صغيرة، مثلما نتطلع لأن تقام بطولة الدوري بشكل جيد، فنحن نعمل أيضا من أجل مستقبل التحكيم".

وأشار جمال الغندور "لا نريد الضغط على 5 أو 6 حكام حتى لا يحترقوا أمام الأندية الكبيرة، ونجد أنفسنا في حيرة بشأن الخيارات".

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته "القاعدة مفتوحة للكل وكل مجتهد سينال فرصة، وطالما يحالفنا التوفيق، سوف نستمر في عملنا".

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف سبب استبعاد بامبو وحازم إمام من قائمة الزمالك بالفترة الماضية

بداية القطبين في آخر عقد.. الزمالك لا يخسر وذكرى سلبية للأهلي مع الإسكندرية

بالفيديو - أهداف الأحد الكروي.. يونايتد يخسر وصلاح يصنع في ملخص 14 مباراة

راموس: صافرات جماهير إشبيلية؟ أعتذر لو شعروا بالإهانة

مختار مختار: أشفق على بعض المدربين من وفرة اللاعبين

في الدوري جمال الغندور

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر تحديد الأمن لعدد الجمهور في مواجهتي الأهلي والزمالك 4 دقيقة | إفريقيا
روي كين: من المرعب رؤية ما وصل إليه مانشستر يونايتد 28 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: لا نتدخل في اختيارات المدرب.. له حرية إشراك الأفضل 37 دقيقة | الدوري المصري
أدريان: ليفربول مثل الصخرة الآن 42 دقيقة | أوروبا
مورينيو: إقالتي قد تكون مستحقة لكن يونايتد أسوأ مما كان عليه 43 دقيقة | أوروبا
ديانج وفتحي ضمن 6 لاعبين تدربوا منفردين قبل مواجهة الأهلي وسموحة 53 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك