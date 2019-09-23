مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2019 والقنوات الناقلة.. ظهور أول لـ الأهلي والزماك في الدوري

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 01:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

انتهى الأحد الكروي. وأهلا بكم في الاثنين الكروي المنتظر

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ويلعب سموحة أمام الأهلي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

بعدها تختتم الجولة الأولى في الدوري المصري بمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي الدوري الألماني يلعب فولفسبورج أمام هوفنهايم في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي الدوري البرتغالي من المنتظر ظهور أحمد حسن "كوكا" مع سبورتنج براجا أمام ماريتيمو في الثامنة مساءً.

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في الدوري الأهلي الزمالك

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