يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ريال مدريد يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

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انتهت

** ق69 مشاركة تشيتشاريتو بدلا من جوان جوردان

** عرضية من كاربخال على رأس بنزيمة الذي يضعها بإتقان في الشباك.

** ق64 جوووووووووووووول كريم بنزيمة والهدف الأول لـ ريال مدريد

** ق60 بطاقة صفراء لـ راموس

** انطلاق الشوط الثاني

** إشبيلية (0) - (0) ريال مدريد

** نهاية الشوط الأول

** دقيقة كوقت بدلا من ضائع

** ق39 فرصة خطيرة لـ ريال مدريد عن طريق كابخال ولكن حارس إشبيلية يتصدى لانفراد الفريق الملكي

** ق27 بطاقة صفراء لـ لوبتيجي مدرب إشبيلية بسبب الاعتراض

** ق25 بطاقة صفراء لـ بانيجا لاعب إشبيلية

** ق18 بطاقة صفراء لـ كاربخال

** فرص متبادلة بين الفريقين دون سيطرة واضحة من أي طرف

** انطلاق المباراة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل