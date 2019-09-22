محدّث انتهت - إشبيلية (0) - (1) ريال مدريد
الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 20:47
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
ريال مدريد يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
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انتهت
** ق69 مشاركة تشيتشاريتو بدلا من جوان جوردان
** عرضية من كاربخال على رأس بنزيمة الذي يضعها بإتقان في الشباك.
** ق64 جوووووووووووووول كريم بنزيمة والهدف الأول لـ ريال مدريد
** ق60 بطاقة صفراء لـ راموس
** انطلاق الشوط الثاني
** إشبيلية (0) - (0) ريال مدريد
** نهاية الشوط الأول
** دقيقة كوقت بدلا من ضائع
** ق39 فرصة خطيرة لـ ريال مدريد عن طريق كابخال ولكن حارس إشبيلية يتصدى لانفراد الفريق الملكي
** ق27 بطاقة صفراء لـ لوبتيجي مدرب إشبيلية بسبب الاعتراض
** ق25 بطاقة صفراء لـ بانيجا لاعب إشبيلية
** ق18 بطاقة صفراء لـ كاربخال
** فرص متبادلة بين الفريقين دون سيطرة واضحة من أي طرف
** انطلاق المباراة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل