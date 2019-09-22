يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لختام مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري بين المصري وحرس الحدود.

اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** انفراد بمرمى الحدود ليمر من الحارس ويضعها في الشباك

** ق77 جووووووول أوستن أموتو والتعادل لـ المصري أمام الحدود

** رأسية من أنطوي لوكاسا تصل إلى شرويدة الذي يضعها في الشباك

** ق72 جووووووول أحمد شرويدة والهدف الأول لـ حرس الحدود

** ق67 فرصة خطيرة لـ المصري عن طريق محمود وادي ولكن دفاع الحدود يبعد تسديدة وادي

** الشوط الثاني

** استراحة

** نهاية الشوط الأول

** ق33 إصابة قوية في الركبة لـ محمد الشبيني لاعب حرس الحدود ويخرج من الملعب ويشارك محمد عبد الفتاح بدلا منه

** ق15 المصري (0) - (0) حرس الحدود

** إيزي إيميكا يخرج مطرودا بعد تدخل مع نانا أنتوي.

** ق8 طرد أول في الدوري المصري

** المصري (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب الجيش بالسويس