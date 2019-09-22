محدّث الشوط الثاني – المصري (1) - (1) حرس الحدود.. أوستن بوووووم

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لختام مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري بين المصري وحرس الحدود.

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** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** انفراد بمرمى الحدود ليمر من الحارس ويضعها في الشباك

** ق77 جووووووول أوستن أموتو والتعادل لـ المصري أمام الحدود

** رأسية من أنطوي لوكاسا تصل إلى شرويدة الذي يضعها في الشباك

** ق72 جووووووول أحمد شرويدة والهدف الأول لـ حرس الحدود

** ق67 فرصة خطيرة لـ المصري عن طريق محمود وادي ولكن دفاع الحدود يبعد تسديدة وادي

** الشوط الثاني

** استراحة

** نهاية الشوط الأول

** ق33 إصابة قوية في الركبة لـ محمد الشبيني لاعب حرس الحدود ويخرج من الملعب ويشارك محمد عبد الفتاح بدلا منه

** ق15 المصري (0) - (0) حرس الحدود

** إيزي إيميكا يخرج مطرودا بعد تدخل مع نانا أنتوي.

** ق8 طرد أول في الدوري المصري

** المصري (0) - (0) حرس الحدود

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب الجيش بالسويس

في الدوري المصري حرس الحدود

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