محدّث انتهت في الدوري – دجلة (0) - (1) طنطا.. الإنتاج (3) - (0) نادي مصر

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 17:29

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يعود طنطا للدوري الممتاز بالحلول ضيفا على وادي دجلة في الجولة الأولى للدوري الممتاز، مباراة قد تكون خطرة للغزلان ضد أبناء السيد البدوي.

أما نادي مصر، فيسجل أول ظهور له في الدوري المصري ضد الإنتاج الحربي على ملعب الثاني.

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دجلة (0) - (1) طنطا

نهاية المباراة

ق88: بووووووم! تاديو لوانجا يسدد كرة ثابتة تقع من يد عبد المنصف وترتد لإسلام فؤاد الذي يسجل الأول لطنطا.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

انطلاق المباراة

الإنتاج (3) - (0) نادي مصر

نهاية المباراة

خطأ قاتل من دفاع نادي مصر يضع محمد رجب منفردا والمهاجم المخضرم لن يخطئ هنا.. 3-0 للإنتاج في الدقيقة 75.

محاولات من نادي مصر للتسجيل لكن عامر عامر في يوم كبير

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق39: هدف ثان.. معاذ الحناوي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق38: أحمد شديد قناوي يحصد ركلة جزاء على نادي مصر

ق23: جوووووول الأول للإنتاج.. استلام رائع من أمادو نياسي لعرضية شديد قناوي من الجهة اليسرى ويسجل الهدف الموريتاني الأول في تاريخ الدوري المصري.

ق15: صاروخ من رضا الويشي يتألق أمامه عامر عامر

انطلاق المباراة

في الدوري

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