يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ومصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.

المباراة غير المذاعة أرضيا أو فضائيا تدشن عودة أسوان للدوري، ويستضيف في الجولة الأولى فريق المدرب أحمد حسام "ميدو".

طالع تطورات المباراة من هنا

ق82: جوووول الثالث عمرو مرعي يسجل والمقاصة يتقدم 3-2.

ق63: جوووووول حسني فتحي وعرضية على رأس عمرو مرعي الذي يسجل التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: أحمد عبد الظاهر يسجل من ضربة رأس جووووول لأسوان من صناعة أحمد صغيري

ق30: والتعادل لأسوان.. الصغيري يصنع ونعيم يسجل.. 1-1

ق28: خالد أوتشو يسجل الأول بصناعة حسني فتحي.. 1-0 للمقاصة

انطلاق المباراة