يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وعاد سواريز لقيادة هجوم برشلونة في الدوري الإسباني أساسيا، كما عاد أيضا النجم ليونيل ميسي ليجلس على مقاعد البدلاء.

انطلاق المباراة

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وصف الهدف: انطلاقة من ناحية اليمين وأرسل اللاعب عرضية اصطدمت في قدم بيكيه وغيرت مسارها نحو الشباك وقابلها رامون عزيز برأسية ليسجل بعد مرور 63 ثانية فقط

ق 2: جووووووول هدف أول لغرناطة سجله رامون عزيز