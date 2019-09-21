محدّث مباشر الدوري الإسباني - غرناطة (1)-(0) برشلونة.. هدف أول بعد مرور 63 ثانية

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

جريزمان - سيرجي روبيرتو - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وعاد سواريز لقيادة هجوم برشلونة في الدوري الإسباني أساسيا، كما عاد أيضا النجم ليونيل ميسي ليجلس على مقاعد البدلاء.

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انطلاق المباراة

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وصف الهدف: انطلاقة من ناحية اليمين وأرسل اللاعب عرضية اصطدمت في قدم بيكيه وغيرت مسارها نحو الشباك وقابلها رامون عزيز برأسية ليسجل بعد مرور 63 ثانية فقط

ق 2: جووووووول هدف أول لغرناطة سجله رامون عزيز

برشلونة الدوري الإسباني غرناطة ميسي

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