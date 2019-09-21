انتهت الدوري الإسباني - غرناطة (2)-(0) برشلونة.. هزيمة ثانية لرفاق ميسي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

جريزمان - سيرجي روبيرتو - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وعاد سواريز لقيادة هجوم برشلونة في الدوري الإسباني أساسيا، كما عاد أيضا النجم ليونيل ميسي ليجلس على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة

التشكيل - جريزمان وسواريز في هجوم برشلونة ضد غرناطة.. وميسي احتياطي فيديو – سام مرسي يشارك في عودة ويجان للانتصارات بعد غياب طويل بالفيديو - عاد إليكم من جديد.. بوفون يتألق ويقود يوفنتوس لفوز صعب على فيرونا

انطلاق المباراة

ــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بخسارة برشلونة 2-صفر

ق 66: جووووووووووول غرناطة يسجل الثاني في برشلونة من ركلة جزاء عن طريق ألفارو

ق 51: تير شتيجن يخطأ في الإمساك بالكرة وتسقط منه على خط المرمى قبل أن يود ويمسك بها من جديد

فالفيردي يدفع بالثنائي ميسي وأنسو فاتي مع بداية الشوط بدلا من كارليس بيريز وجونيو فيربو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غرناطة 1-0

ق 40: راكيتيتش يهدر فرصة التعادل بعد توغل داخل منطقة الجزاء

ق 20: محاولات وسيطرة على الكرة من برشلونة لتسجيل التعادل

وصف الهدف: انطلاقة من ناحية اليمين وأرسل اللاعب عرضية اصطدمت في قدم بيكيه وغيرت مسارها نحو الشباك وقابلها رامون عزيز برأسية ليسجل بعد مرور 63 ثانية فقط

ق 2: جووووووول هدف أول لغرناطة سجله رامون عزيز

برشلونة الدوري الإسباني غرناطة ميسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الكشف عن - تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع ميتشو بعد الخسارة أمام الأهلي 32 دقيقة | مصر
بالفيديو - أهداف السبت الكروي.. ثمانية سيتي وخسارة برشلونة في عودة ميسي ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 والقنوات الناقلة.. قمة لـ صلاح وإثارة منتظرة في الدوري ساعة | مصر
دربي ميلانو - كونتي: لوكاكو لديه المزيد.. وهويتنا باتت واضحة ساعة | أوروبا
الجباس: المنافسة في هجوم بيراميدز؟ نمتلك 4 لاعبين في كل مركز ساعة | الدوري المصري
دربي ميلانو - 4 أشياء تعلمناها.. المهاجم الذي يحبه كونتي وتألق دوناروما 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

قد ينال إعجابك