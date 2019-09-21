انتهت الدوري الإسباني - غرناطة (2)-(0) برشلونة.. هزيمة ثانية لرفاق ميسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غرناطة ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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وعاد سواريز لقيادة هجوم برشلونة في الدوري الإسباني أساسيا، كما عاد أيضا النجم ليونيل ميسي ليجلس على مقاعد البدلاء.

انطلاق المباراة

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نهاية المباراة بخسارة برشلونة 2-صفر

ق 66: جووووووووووول غرناطة يسجل الثاني في برشلونة من ركلة جزاء عن طريق ألفارو

ق 51: تير شتيجن يخطأ في الإمساك بالكرة وتسقط منه على خط المرمى قبل أن يود ويمسك بها من جديد

فالفيردي يدفع بالثنائي ميسي وأنسو فاتي مع بداية الشوط بدلا من كارليس بيريز وجونيو فيربو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غرناطة 1-0

ق 40: راكيتيتش يهدر فرصة التعادل بعد توغل داخل منطقة الجزاء

ق 20: محاولات وسيطرة على الكرة من برشلونة لتسجيل التعادل

وصف الهدف: انطلاقة من ناحية اليمين وأرسل اللاعب عرضية اصطدمت في قدم بيكيه وغيرت مسارها نحو الشباك وقابلها رامون عزيز برأسية ليسجل بعد مرور 63 ثانية فقط

ق 2: جووووووول هدف أول لغرناطة سجله رامون عزيز