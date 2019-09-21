محدّث مباشر في إيطاليا - ميلان (0) - إنتر (0).. ما هذا الإهدار يا دامبروزيو!

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

ميلان - إنتر

يحل نادي إنتر ضيفا على ميلان في دربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــــا.

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ق21: سينسي توغل من الجانب الأيسر ومرر ليسدد لاوتارو، قبل أن تذهب لـ دامبروزيو ويسدد في العارضة بشكل غريب.

ق18: تسديدة قوية من لوكاكو ولكن دوناروما يتألق.

انطلاق اللقاء

إنتر ميلان الدوري الإيطالي

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