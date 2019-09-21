محدّث مباشر في إيطاليا - ميلان (0) - إنتر (0).. ما هذا الإهدار يا دامبروزيو!
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:50
كتب : FilGoal
يحل نادي إنتر ضيفا على ميلان في دربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.
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ق21: سينسي توغل من الجانب الأيسر ومرر ليسدد لاوتارو، قبل أن تذهب لـ دامبروزيو ويسدد في العارضة بشكل غريب.
ق18: تسديدة قوية من لوكاكو ولكن دوناروما يتألق.
انطلاق اللقاء
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