يحل نادي إنتر ضيفا على ميلان في دربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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ق21: سينسي توغل من الجانب الأيسر ومرر ليسدد لاوتارو، قبل أن تذهب لـ دامبروزيو ويسدد في العارضة بشكل غريب.

ق18: تسديدة قوية من لوكاكو ولكن دوناروما يتألق.

انطلاق اللقاء