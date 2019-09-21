انتهت في إيطاليا - ميلان (0) - إنتر (2).. الدربي بالأزرق والأسود

يحل نادي إنتر ضيفا على ميلان في دربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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انتهت.

ق92: إنتر اهدر فرصة الثالث كاندريفا.

ق80: صاروووووخية من بوليتانو ولكن العارضة تتصدى.

ق78: جوووول ثاني لوكاكو يفعلها من رأسية إثر عرضية من الناحية اليسرى

ق49: بروزوفيتش يسجل هدف التقدم للأفاعي من تسديدة قوية ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: انطلاقة رائعة من سوسو في هجمة مرتدة ولكن إنهاء غير مثالي.

ق36: هدف ملغي لإنتر بداعي التسلل على لاوتارو بعد تألق دوناروما في إبعاد الكرة.

ق23: بيونتيك يسجل ولكن الحكم يلغي للمس الكرة يد فرانك كيسي.

ق21: سينسي توغل من الجانب الأيسر ومرر ليسدد لاوتارو، قبل أن تذهب لـ دامبروزيو ويسدد في العارضة بشكل غريب.

ق18: تسديدة قوية من لوكاكو ولكن دوناروما يتألق.

انطلاق اللقاء