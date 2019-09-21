محدّث انتهت – بيراميدز (4) - (0) إنبي
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز أمام إنبي في ختام مباريات اليوم الأول من الدوري المصري.
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** انتهت
** ق75 جووووووووول محمد فاروق والهدف الرابع لـ بيراميدز
** ركلة جزاء جديدة لـ بيراميدز
** ق67 جووووووووول عبد الله السعيد يضرب مجددا بهدف ثالث لـ بيراميدز
** جووووووووول عبد الله السعيد والهدف الثاني لـ بيراميدز
** ق54 ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد سقوط محمد فاروق داخل منطقة الجزاء
** الشوط الثاني
** استراحة
** دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع
** ق28 جووووووووول عمر جابر والهدف الأول لـ بيراميدز بعد تسديدة تحولت في الشباك بمساعدة مدافع إنبي
** ق5 تسديدة صاروخية من إبراهيم حسن كادت تهز شباك إنبي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة