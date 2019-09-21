يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز أمام إنبي في ختام مباريات اليوم الأول من الدوري المصري.

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** انتهت

** ق75 جووووووووول محمد فاروق والهدف الرابع لـ بيراميدز

** ركلة جزاء جديدة لـ بيراميدز

** ق67 جووووووووول عبد الله السعيد يضرب مجددا بهدف ثالث لـ بيراميدز

** جووووووووول عبد الله السعيد والهدف الثاني لـ بيراميدز

** ق54 ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد سقوط محمد فاروق داخل منطقة الجزاء

** الشوط الثاني

** استراحة

** دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع

** ق28 جووووووووول عمر جابر والهدف الأول لـ بيراميدز بعد تسديدة تحولت في الشباك بمساعدة مدافع إنبي

** ق5 تسديدة صاروخية من إبراهيم حسن كادت تهز شباك إنبي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة