انتهت في الدوري - الجونة (0) الإسماعيلي (1).. الدراويش يخطف الانتصار

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على الجونة في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز الذي عاد إليكم من جديد.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16: جوووول أول للدراويش عن طريق ناجي جدو بالخطأ في مرماه

انطلاق اللقاء.

الإسماعيلي الجونة الدوري المصري

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