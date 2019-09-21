انتهت في الدوري - الجونة (0) الإسماعيلي (1).. الدراويش يخطف الانتصار
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 17:34
كتب : FilGoal
يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على الجونة في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز الذي عاد إليكم من جديد.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق16: جوووول أول للدراويش عن طريق ناجي جدو بالخطأ في مرماه
انطلاق اللقاء.
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