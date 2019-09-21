انتهت في الدوري - الجونة (0) الإسماعيلي (1).. الدراويش يخطف الانتصار

يحل النادي الإسماعيلي ضيفا على الجونة في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز الذي عاد إليكم من جديد.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16: جوووول أول للدراويش عن طريق ناجي جدو بالخطأ في مرماه

انطلاق اللقاء.