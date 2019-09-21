زيدان: لا أشعر أني في اختبار.. ولا أهتم بما يقال عن مورينيو

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 13:58

كتب : FilGoal

زيدان

يثق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في دعم إدارة النادي له رغم تراجع النتائج الذي جعل تقاريرا تقول إن الفرنسي مهدد بالرحيل عن الفريق الإسباني.

وقال نجم ريال مدريد السابق في مؤتمر صحفي يوم السبت:"لا أشعر أني أُستجوب أو تحت الاختبار، العكس تماما. ولو لم يكن الأمر كذلك يوما ما من الأفضل أن أرحل. لست متفاجئا إطلاقا من الانتقادات، هذه هي الحياة. دائما سنواجه صعوبات حتى حين نفوز. لطالما مررنا بأوقات معقدة في هذا النادي. تستطيع دائما تجاوزها. ما يقال خارج النادي لا يهم، لدينا القوة اللازمة في الداخل".

وأضاف "الاستقالة؟ لا أفكر في هذا. أفكر في الفوز بمباراة الغد".

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وفقد ريال مدريد 4 نقاط في أول 4 جولات من الدوري الإسباني وخسر بنتيجة 3-صفر يوم الأربعاء أمام مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وبسبب أداء غير مقنع للفريق في الموسم الحالي زعمت تقارير أن زيدان قد يرحل ويخلفه المدرب الأسبق للنادي جوزيه مورينيو.

وواصل لاعب فرنسا السابق "أشعر أني قويا وسأبذل قصارى جهدي طالما منحوني فرصة الاستمرار. لا يزعجني ذكر اسم مورينيو. هذه هي الحقيقة".

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية يوم الأحد في مباراة مرتقبة بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

ويتصدر إشبيلية ترتيب البطولة ورصيده 10 نقاط بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث ورصيده 8 نقاط.

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