رمضان صبحي: لاعبو الأهلي رجال.. ولا غضب بيننا ولاعبي الزمالك

شدد رمضان صبحي جناح الأهلي أن لاعبي فريقه كانوا رجالا، بعد الفوز في السوبر ضد الزمالك 3-2.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "سيطرنا على المباراة، وكان طبيعيا أن ينخفض رتمنا ويسجل الزمالك هدفين".

وشدد "لقد أصيب ياسر إبراهيم ومحمود متولي، ولعب محمد هاني وحمدي فتحي وهما ليسا قلبي دفاع ولكنهما قدما أداء رائعا. الفترة القادمة خير على الأهلي واللاعبون كانوا رجالا".

وأكمل "نحن قادرون على حصد دوري أبطال إفريقيا. نأخذ كل المباريات خطوة بخطوة. سنفرح اليوم ولكن لدينا مباراة ضد سموحة علينا التركيز فيها".

وشدد "الأهلي بيتي، أنا تحت أمره. ريني فايلر شاهد مباريات الزمالك ومنحنا محاضرات عديدة في هذا الصدد".

وأردف "لا مكان للغضب بيننا وبين لاعبي الزمالك، الأمر كله (تنشنة ملعب). صلينا الجمعة معا ولا وجود للمشاكل".

وأتم "غبت عن آخر مران للفريق بسبب ولادة إبني زين، (وشه حلو)".

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