يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك التي تقام في ملعب برج العرب اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019.

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** انتهت

** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق84 بطاقة صفراء لـ الونش

** مروان محسن بدلا من أجايي.. التغيير الأخير لـ الأهلي

** ق80 الأهلي (3) - (2) الزمالك

** جووووول ثاني لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء

** ق74 ضربة جزاء جديد لـ الزمالك بعد تدخل حمدي فتحي على أشرف بنشرقي

** خروج ياسر إبراهيم ومشاركة حسام عاشور

** الأهلي (3) - (1) الزمالك

** ق64 التغيير الثالث لـ الزمالك.. إمام عاشور بدلا من شيكابالا

** جووووول أول لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء

** ق62 ضربة جزاء لـ الزمالك بعد تدخل الشناوي على مصطفى محمد

** ق53 بطاقة صفراء لـ طارق حامد

** رمضان يخطف الكرة من شيكابالا ويمرر لـ أجايي الذي يهيء الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك

** ق49 جووووول ثالث لـ الأهلي عن طريق أجايي

** مصطفى محمد بدلا من أوناجم

** الشوط الثاني

** الأهلي (2) - (0) الزمالك

** استراحة

** بطاقة صفراء لعلي معلول ومحمود علاء

** مرور رائع من الشحات أمام حمدي النقاز قبل أن يسدد ولكن عواد يتألق أولا قبل أن يستغل الشحات خطأ من عبد الشافي

** ق48 جووووول ثاني لـ الأهلي عن طريق الشحات

** بطاقة صفراء لحمدي فتحي

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** مناوشات بين النقاز ومعلول

** ضغط من الأهلي على مرمى الزمالك عن طريق الشحات ورمضان ووعلي معلول

** ق33 فرصة خطيرة جديدة لـ الأهلي عن طريق أفشة بعد انطلاقة معلول ولكن تسديدة أفشة خارج الملعب

** ق27 تسديدة جديدة من السولية ولكن تمر بجوار القائم

** ق24 خروج محمود متولي ومشاركة محمد هاني.. التغيير الأول لـ الأهلي

** ق21 سقوط محمود متولي متأثرا بالإصابة

** ركلة ركنية من علي معلول ومع لمسة حمدي فتحي تصل إلى أجايي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء.

** ق19 جووووول أول لـ الأهلي عن طريق أجايي

** عرضية من أحمد فتحي تصل إلى أفشة والأخير يسدد ولكن عواد يحمي مرمى الزمالك.

** ق18 عواد يتألق أمام فرصة محققة لـ الأهلي عن طريق أفشة

** فرصة جديدة لـ الأهلي عن طريق أفشة ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

** ق11 فرصة محققة ضائعة من الأهلي لـ حسين الشحات بعد ضغط أجايي على عواد

** التغيير الأول.. الونش بدلا من المصاب محمد عبد الغني

** ق6 تسديدة أولى من عمرو السولية ولكن خارج الملعب.

** ق4 سقوط محمد عبد الغني متأثرا بالإصابة

** ق1 بداية سريعة في القمة بين الأهلي والزمالك

** الأهلي (0) - (0) الزمالك

** انطلاق السوبر