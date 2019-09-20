محدّث انتهت - الأهلي (3) - (2) الزمالك
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك التي تقام في ملعب برج العرب اليوم الجمعة في إطار كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019.
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** انتهت
** 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق84 بطاقة صفراء لـ الونش
** مروان محسن بدلا من أجايي.. التغيير الأخير لـ الأهلي
** ق80 الأهلي (3) - (2) الزمالك
** جووووول ثاني لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء
** ق74 ضربة جزاء جديد لـ الزمالك بعد تدخل حمدي فتحي على أشرف بنشرقي
** خروج ياسر إبراهيم ومشاركة حسام عاشور
** الأهلي (3) - (1) الزمالك
** ق64 التغيير الثالث لـ الزمالك.. إمام عاشور بدلا من شيكابالا
** جووووول أول لـ الزمالك عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء
** ق62 ضربة جزاء لـ الزمالك بعد تدخل الشناوي على مصطفى محمد
** ق53 بطاقة صفراء لـ طارق حامد
** رمضان يخطف الكرة من شيكابالا ويمرر لـ أجايي الذي يهيء الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك
** ق49 جووووول ثالث لـ الأهلي عن طريق أجايي
** مصطفى محمد بدلا من أوناجم
** الشوط الثاني
** الأهلي (2) - (0) الزمالك
** استراحة
** بطاقة صفراء لعلي معلول ومحمود علاء
** مرور رائع من الشحات أمام حمدي النقاز قبل أن يسدد ولكن عواد يتألق أولا قبل أن يستغل الشحات خطأ من عبد الشافي
** ق48 جووووول ثاني لـ الأهلي عن طريق الشحات
** بطاقة صفراء لحمدي فتحي
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** مناوشات بين النقاز ومعلول
** ضغط من الأهلي على مرمى الزمالك عن طريق الشحات ورمضان ووعلي معلول
** ق33 فرصة خطيرة جديدة لـ الأهلي عن طريق أفشة بعد انطلاقة معلول ولكن تسديدة أفشة خارج الملعب
** ق27 تسديدة جديدة من السولية ولكن تمر بجوار القائم
** ق24 خروج محمود متولي ومشاركة محمد هاني.. التغيير الأول لـ الأهلي
** ق21 سقوط محمود متولي متأثرا بالإصابة
** ركلة ركنية من علي معلول ومع لمسة حمدي فتحي تصل إلى أجايي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء.
** ق19 جووووول أول لـ الأهلي عن طريق أجايي
** عرضية من أحمد فتحي تصل إلى أفشة والأخير يسدد ولكن عواد يحمي مرمى الزمالك.
** ق18 عواد يتألق أمام فرصة محققة لـ الأهلي عن طريق أفشة
** فرصة جديدة لـ الأهلي عن طريق أفشة ولكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.
** ق11 فرصة محققة ضائعة من الأهلي لـ حسين الشحات بعد ضغط أجايي على عواد
** التغيير الأول.. الونش بدلا من المصاب محمد عبد الغني
** ق6 تسديدة أولى من عمرو السولية ولكن خارج الملعب.
** ق4 سقوط محمد عبد الغني متأثرا بالإصابة
** ق1 بداية سريعة في القمة بين الأهلي والزمالك
** الأهلي (0) - (0) الزمالك
** انطلاق السوبر