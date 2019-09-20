مواعيد مباريات الجمعة 20-9-2019 والقنوات الناقلة – قمة السوبر.. وبداية الجولة في إنجلترا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

صالح جمعة - أيمن حفني - الأهلي - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 20 سبتمبر، والقنوات الناقلة.

طالع المواعيد الكاملة للمباريات والمعلقين من هنا.

المباراة الأهم اليوم، ستجمع بين الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.

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وسيكون اللقاء في السابعة مساء على استاد برج العرب. وسيذاع اللقاء عبر قنوات أون سبورت، والنيل للرياضة، وتايم سبورت الأرضية.

تعرف على معلقي لقاء الأهلي والزمالك بمختلف القنوات من هنا.

وفي إنجلترا تبدأ الجولة السادسة بلقاء ساوثامبتون مع بورنموث في التاسعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي إسبانيا يلعب أوساسونا مع ريال بيتيس في التاسعة مساء أيضا على بي إن سبورت 3.

وأخيرا، يلعب كالياري مع جنوى الساعة التاسعة إلا ربع في الدوري الإيطالي عبر قناة بي إن سبورت 4.

طالع المواعيد الكاملة للمباريات من هنا

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