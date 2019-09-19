إلغاء الحكم الإضافي في الدوري المصري

قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال الغندور وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري.

وظهر الحكم الإضافي خلال الموسم الماضي في الدوري المصري، ولكن ظهوره لن يستمر.

وألتقى عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة بالحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

وشهدت الاجتماع إعلان وقت الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري يوم السبت المقبل بمواجهة طلائع الجيش والمقاولون العرب.

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