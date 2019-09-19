رسميا - كاف ينفي تحديد موعد أو مكان إقامة السوبر الإفريقي

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية - الزمالك - نهضة بركان

نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تحديد موعد أو مكان إقامة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي التونسي بطل دوري الأبطال في مسابقة السوبر.

وكانت قد انتشرت تقارير عن إقامة مباراة السوبر يوم 23 أكتوبر المقبل، وعدم تحديد مكان إقامته بين الإمارات وقطر.

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ومن جانبه أعلن كاف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر نفي كل التقارير المنتشرة عن موعد المباراة.

وكتب كاف: "التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع "التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي فور تحديده رسميا".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أعلنت منذ أيام عن رفض طعن فريق الوداد وفوز الترجي رسميا بلقب دوري الأبطال.

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