النني يقود تشكيل بيشكتاش في أولى مبارياته بالدوري الأوروبي

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

النني

يقود محمد النني التشكيل الأساسي لفريق بيشكتاش في الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

ويواجه بيشكتاش فريق سلوفان براتيسلافا من سلوفاكيا في الجولة الأولى من المجموعة التي تضم وولفرهامتون الإنجليزي وبراغا البرتغالي.

وأعلن بيشكتاش عن التشكيل الأساسي وقام عبد الله أفشي المدير الفني للفريق بالاستعانة بالنني رغم طرده في مباراة الدوري التركي.

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وتعرض النني للطرد في أولى مشاركاته مع الفريق التركي ومهدد بالإيقاف لفترة تصل من 3 إلى 6 مباريات وفقا لتقرير الحكم.

وجاء تشكيل بيشكتاش كالآتي:

حراسة المرمى: كاريوس

الدفاع: بيريرا - فيدا - رويز - ريبوكو

الوسط: ديابي - توكوز - محمد النني - ليايتش - نكودو

الهجوم: نايير

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