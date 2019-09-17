دوري أبطال أوروبا لم ينتظر كثيرا من أجل جلب المتعة والإثارة، ومباريات نارية تظهر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في لقاء يجلس ليونيل ميسي فيه على مقاعد البدلاء بينما يشارك أنسو فاتي الذي أصبح أصغر لاعب لعب في المسابقة مع برشلونة.

على جانب آخر يخوض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا رفقة البلوز، أمام فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.

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بوروسيا دورتموند وبرشلونة (طالع دقيقة بدقيقة)

ق64: رويس يراوغ ويسدد وبجوار القائم بعدة سنتيمترات.

ق60: الساحر يعود.. ميسي يشارك بدلا من أنسو فاتي.

ق56: أوووه رويس يهدر ركلة جزاء لدورتموند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: خروج جوردي ألبا للإصابة ومشاركة سيرجي روبيرتو بدلا منه.

انطلاق اللقاء

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تشيلسي وفالنسيا (طالع دقيقة بدقيقة)

ق75: جوووول فالنسيا يتقدم على تشيلسي عن طريق رودريجو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: الحارس سيليسن يتألق ويعد تسديدة ويليان بصعوبة.

ق15: خروج ميسون ماونت للإصابة ومشاركة بيدرو رودريجيز

انطلاق اللقاء

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- أياكس وليل (طالع دقيقة بدقيقة): 2-0

- بنفيكا ولايبزج (طالع دقيقة بدقيقة): 0-0

- سالزبروج وجينك (طالع دقيقة بدقيقة): 5-2

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