محدّث مباشر ليلة الأبطال - نابولي (1) - (0) ليفربول.. ميرتينز يسجل من ركلة جزاء
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 20:41
كتب : FilGoal
يحل ليفربول ضيفا على نابولي في مهمة صعبة بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للقاء فتابعونا.
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ق81: جوووووووول ميرتينز يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء بعد إعاقة روبرتسون لكاليخون.
ق50: يا رباه على براعة أدريان.. الحارس الإسباني تصدى لتسديدة متقنة من ميرتنيز وزاد عن مرمى ليفربول بطريقة جميلة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق30: محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على المباراة.
ق7: جوووول؟ لا.. هدف ملغي لنابولي بداعي التسلل على لوزانو.
انطلاق المباراة.
دقائق على انطلاق اللقاء.