يحل ليفربول ضيفا على نابولي في مهمة صعبة بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للقاء فتابعونا.

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ق81: جوووووووول ميرتينز يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء بعد إعاقة روبرتسون لكاليخون.

ق50: يا رباه على براعة أدريان.. الحارس الإسباني تصدى لتسديدة متقنة من ميرتنيز وزاد عن مرمى ليفربول بطريقة جميلة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على المباراة.

ق7: جوووول؟ لا.. هدف ملغي لنابولي بداعي التسلل على لوزانو.

انطلاق المباراة.

دقائق على انطلاق اللقاء.